باكو، 27 يناير، أذرتاج قال مظاهر بناهوف إن لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت على 409 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بناهوف رئيس اللجنة المركزية قوله في اجتماع منعقد اليوم إن 54 الفا و292 مراقب محلي اعتمدوا عموما موضحا أن 1434 مراقب منهم مسجلون لدى لجنة الانتخابات المركزية و52 الفا و858 مراقب لدى لجان الدوائر الانتخابية.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات تعتمد على 409 مراقب دولي و54292 مراقب محلي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

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