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    بدء فعاليات مؤتمر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:٤٨]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    بدأت فعاليات مؤتمر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في الثامن والعشرين من يناير اليوم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن المؤتمر سينتخب كذلك أعضاء لقيادة الرابطة واللجنة التنفيذية.

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات مؤتمر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم
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