بدء فعاليات مؤتمر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:٤٨]
باكو، 28 يناير، أذرتاج
بدأت فعاليات مؤتمر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في الثامن والعشرين من يناير اليوم في باكو.
أفادت أذرتاج أن المؤتمر سينتخب كذلك أعضاء لقيادة الرابطة واللجنة التنفيذية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥٤]
٢١.٠١.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:٣١]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٢٠]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٩]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥٦]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٥]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك