سفارة طاجيكستان: 48 مواطنا في مدينة ووهان
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:٥٧]
دوشنبه، 28 يناير، أذرتاج
قالت سفارة طاجيكستان في الصين إن مدينة ووهان فيها 48 مواطنا مسجلا لدى السفارة.
أفادت أذرتاج عن بيان السفارة الطاجيكستانية أن جميعهم من الطلبة الذين يتعلمون بمختلف المؤسسات التعليمية العالية. وأضافت السفارة أن المدينة فيها طلبة وأشخاص آخرون من مواطني طاجيكستان ممن لا سجل لهم لدى السفارة.
وأكدت السفارة أن أيا من مواطني البلد المسجلين لدى السفارة لم يصب بفيروس كورونا.
قولو كنكرلي، مراسل أذرتاج، دوشنبه
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