باكو، 28 يناير، أذرتاج تستمر انخفاض أسعار النفط بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 20ر59 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد انخفاض مسجل قدر 12ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 11ر53 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 03ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض

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