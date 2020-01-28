  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    تستمر انخفاض أسعار النفط بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 20ر59 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد انخفاض مسجل قدر 12ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 11ر53 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 03ر0 دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
    الرئيس إلهام علييف: مستوى اليوم لسعر النفط موافق للمنتجين والمستهلكين
    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
    تراجع سعر برميل أذري لايت
    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
    استكمال 91 في المائة من جميع أعمال مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي
    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]
    توقع استخراج 977ر0 مليون برميل من النفط من حقل مشغل منذ 1896م في أذربيجان
    الكشف عن توقعات أحجام استخراج النفط عن بعض حقول النفط الأذربيجانية لـ2020م
    أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض