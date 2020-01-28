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    تراجع سعر برميل أذري لايت

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    تراجع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 35ر58 دولارا بعد تراجع مسجل قدر 02ر6 دولارات.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

     

    AZERTAG.AZ :تراجع سعر برميل أذري لايت
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