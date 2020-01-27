الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
باكو، 27 يناير، أذرتاج
ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العشرين من يناير الجاري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بحديث صحفي لقناة روسيا 24 الروسية في دافوس.
أفادت أذرتاج أن قناتي روسيا 1 وروسيا 24 بثتا المقابلة الصحفية لرئيس الدولة.
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