  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العشرين من يناير الجاري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بحديث صحفي لقناة روسيا 24 الروسية في دافوس.

    أفادت أذرتاج أن قناتي روسيا 1 وروسيا 24 بثتا المقابلة الصحفية لرئيس الدولة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي بعمدة مدينة مونترو السويسرية في دافوس
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالمدير التنفيذي العام لشركة إكوينور في دافوس
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس بروكتر اند جامبل في دافوس
    بروكتر اند جامبل تنشئ مركزا إقليميا لها في باكو
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يبحث في دافوس مع شركة سويس ره مسائل التعاون لمزيد من تطوير سوق التأمين
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24