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    انقطاع إمداد الغاز الطبيعي بقرية قاضيان لمحافظة أوجار

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    سقطت عربة قاطرة تابعة لمصنع زرداب لتنظيف القطن على خط إمداد الغاز الطبيعي بقطر 108 ملم في قرية قاضيان لمحافظة أوجار صباح الثامن والعشرين من يناير اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان شركة أذري غاز أن الحادث أدى إلى انقطاع إمداد الطاقة إلى قسم من القرية يضم نحو 300 مشترك. ويجري تحقيق الحادث وانطلقت فعاليات إزالة عواقب الحادث عاجلا.

    AZERTAG.AZ :انقطاع إمداد الغاز الطبيعي بقرية قاضيان لمحافظة أوجار
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