وزير الرياضة: هذا العام مهم لرياضة أذربيجان أيضا

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال أزاد رحيموف إن هذا العام مهم لرياضة أذربيجان أيضا حيث أن البلد يستضيف 4 مباريات لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن رحيموف وزير الشباب والرياضة قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر العام للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في الثامن والعشرين من يناير اليوم في باكو إن تطوير الرياضة في البلد جزء لسياسة الدولة ونتيجة ذلك تشتهر أذربيجان اليوم عبر العالم كبلد الرياضة.