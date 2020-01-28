وقت مراجعات للجنة الانتخابات لمراقبة سير التصويت ينتهي 30 يناير

باكو، 28 يناير، أذرتاج

وقت مراجعات للجنة الانتخابات لمراقبة سير التصويت لدى مراكز الاقتراع 30 يناير الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان لجنة الانتخابات المركزية أن القانون في الانتخابات ينص في مواده الواحدة والأربعين والرابعة والأربعين على أن مدة مراجعات للجنة الانتخابات من اجل مراقبة سير التصويت تبدأ يوم نشر المرسوم بشأن تعيين الانتخابات وتنتهي قبل 10 أيام من يوم الاقتراع.

وبما أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم في أذربيجان 9 فبراير شباط فإن موعد مراجعات لمراقبة سير الانتخابات لدى الدوائر الانتخابية ينتهي في الثلاثين من يناير الجاري.

كما يمكن للذين يريدون مراقبة سير التصويت لدى مركز معين للاقتراع أن يراجعوا للجنة المركزية حتى 4 من فبراير 2020م.