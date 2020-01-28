رئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم ينتخب لولاية تالية

باكو، 28 يناير، أذرتاج

انتخب رونق عبد الله يف رئيسا لولاية تالية للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم الأففا.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الحالي للرابطة عبد الله يف انتخب عبر التصويت في المؤتمر العام للرابطة المنعقد في الثامن والعشرين من يناير اليوم لولاية تالية تستمر 4 سنوات.

يذكر أن عبد الله يف يتولى رئاسة الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم منذ عام 2008م وهو رئيس الشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار. وتنظم الانتخابات لرئاسة الرابطة كل 4 سنوات.