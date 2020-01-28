الرئيس إلهام علييف: مستوى اليوم لسعر النفط موافق للمنتجين والمستهلكين

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إني اعتبر أن مستوى الأسعار اليوم موافق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وفيما يخص أذربيجان فسعر النفط في ميزانية الدولة متوقع عند 55 دولارا لكل برميل ولكن السعر حاليا مرتفع جدا فلذلك اعتبر أن السعر سيتراوح بين 55-65 دولارا في حال عدم ظهور أي من القوة القاهرة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في مقابلة صحفية أدلى بها لقناة روسيا 24 الروسية ردا على سؤال لمقدمتها مفاده "نظرا للتوتر السائد على الشرق الأوسط ما هو مستوى سعر النفط يمكن توقعه هذا العام" إن صيغة أوبك بلاس مثمرة جدا.

وزاد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تشارك مشاركة فاعلة في عمل هذه الصيغة مشيرا إلى أن أذربيجان تخفض الاستخراج تنفيذا للالتزامات التي تعهد بها البلد وأفاد أن البلدان خارج أوبك تسلك اليوم كأعضاء لدى المنظمة الأمر الذي يجعل صيغة أوبك بلاس صيغة ناجحة للغاية للتعاون متعدد الأطراف ونجد أن ذلك حدد سعر النفط اليوم عادلا من حيث الجوهر والواقع.