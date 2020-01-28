رجال الدين بحثوا سبل مكافحة الإدمان على المخدرات في شاماخي

شاماخي، 28 يناير، أذرتاج

عقد فرع شاماخي للجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية اجتماعا على موضوع " دور الطوائف الدينية ورجالات الدين في مكافحة الإدمان على المخدرات" بجامع "الجمعة" في مدينة شاماخي.

أفادت أذرتاج أن المشاركين في الاجتماع من المسؤولين في المجال ورجال الدين ورؤساء الطوائف الدينية الناشطين في منطقة شاماخي ألقوا كلمات تناولوا فيها الخسائر والعواقب الوخيمة المنتجة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها في المجتمع والعائلة والفرد وتقدموا بمقترحات بمختلف سبل مكافحة الإدمان على المخدرات وأكدوا على أن الانتقاد الاجتماعي له دور كبير في مكافحة العادات المضرة مع الإشارة إلى مسؤولية كبيرة تقع على رجالات الدين في هذا المجال.