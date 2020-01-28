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    وزير الصحة يوجه تشديد إجراءات وقائية مع اتخاذ تدابير لازمة إزاء فيروس كورونا

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    أصدر وزير الصحة اوقتاي شير علييف أمرا ينص على تشديد إجراءات وقائية مع اتخاذ تدابير لازمة إزاء مرض فيروس كورونا في البلد.

    كما وجه الوزير بالعمل المشترك لموظفي وزارة الصحة مع جهاز الجمارك وحرس الحدود لضمان الحيلولة دون نقل حالات إصابة بالفيروس الخطير إلى البلد عبر الحدود.

    AZERTAG.AZ :وزير الصحة يوجه تشديد إجراءات وقائية مع اتخاذ تدابير لازمة إزاء فيروس كورونا
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