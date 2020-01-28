شلالات قرية لازة تتجمد لتشكل مشاهد طبيعية خلابة – صور

قوصار، 28 يناير، أذرتاج

شكل تجمد شلالات قرية لازة بمحافظة قوصار شمال أذربيجان مشاهد طبيعية خلابة.

أفادت أذرتاج أن قرية لازة الأذربيجانية شهيرة بشلالاتها ويزيد عددها عن 10 شلالات ومعظمها شلالات جبلية وذلك اهم العوامل التي تجلب السياح المحليين والأجانب إليها خاصة في فصل الشتاء حيث أن القرية تقع على ارتفاع يبلغ 1300 م من مستوى البحر.

يذكر أن ظروف الطقس المثلجة تستمر في القرية 7 أشهر وتنخفض درجات الحرارة فيها إلى ما دون 30 درجة تحت الصفر أحيانا. ويسكن القرية الواقعة على منحدرات جبل شاه داغ نحو 200 مواطن في حوالي 30 بيت.