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    طالبة أذربيجانية تفوز في مسابقة ملكة التواضع في روسيا

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    أستراخان، 28 يناير، أذرتاج

    فازت طالبة أذربيجانية بملكة التواضع في مسابقة الجمال العرقي جامعة أستراخان للعلوم الفنية 2020م.

    أفادت أذرتاج أن طالبة كلية الاقتصاد بجامعة أستراخان أيسيل موسايفا فازت بملكة التواضع والمواهب في المسابقة.

    وشاركت في المسابقة 7 طالبات من كل معهد وكلية بالجامعة في مسابقة الجمال والمواهب من مختلف الأعراق حيث تمثلن نموذجا أذربيجان وإسبانيا ومدغشقر ومصر وروسيا وأوكرانيا وجورجيا.

    وجرت المسابقة في 3 مراحل وفي الأخيرة الإبداعية شارك ضيوف المسابقة في حفل مرتجل للزفاف أذربيجاني وأدت موسايفا دور العريسة في الحفل.

    وفازت ملكة الجمال العرقية طالبة معهد العمران أنا اوليانوفا.

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