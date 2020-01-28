النائب التنفيذي لرئيس رابطة اتحادات كرة القدم: نختار أفضل من 32 مرشحا إلى تدريب المنتخب

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال ائلخان محمدوف إن عدد مرشحين إلى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يبلغ حاليا 32 مرشحا.

أفادت أذرتاج عن محمدوف النائب التنفيذي لرئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في مؤتمر صحفي عقده في الثامن والعشرين من يناير اليوم في باكو إن أسماء المرشحين عرضت في جلسة اللجنة التنفيذية للرابطة وأبان أعضاء اللجنة آراءهم حول المرشحين ووجه رئيس الرابطة عبد الله يف أعضاء اللجنة بتقديم آرائهم إلى مؤتمر تال.

وقال محمدوف إن المؤتمر القادم ينعقد بعد 15 يوما مفيدا أن القائمة الموجزة للمرشحين تتحدد عقب المؤتمر.