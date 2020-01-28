رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الأمنية: لن تدور مباحثات مع الولايات المتحدة

طهران، 28 يناير، أذرتاج

قال علاء الدين بروجيردي إن إيران لن تتباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية جالسة إلى مائدة ولو رفعت هذه الدولة العقوبات الاقتصادية.

أفادت أذرتاج عن بروجيردي رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي قوله إن القيام بمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيال الجنرال لا طائل تحتها على الإطلاق وإن كانت هذه الدولة لا تراعي القوانين الدولية والاتفاقيات الموقع عليها فما هي مباحثات يمكن القول بها في هذه الحالة.

يذكر أن اختلاف موقف بروجيردي النائب البرلماني من مواقف وزير الخارجية ظريف والرئيس الإيراني روحاني أثار مناقشات واسعة في الصحافة الإيرانية حيث أنهما قد سبق أن أعلنا عن إمكانية إجراء مباحثات في حال رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوقات.

رابل كتانوف مراسل أذرتاج، طهران