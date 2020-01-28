ليبيا ثالثة الثلاثة الأولى الأكثر استيرادا لمنتجات أذربيجان بين أعضاء التعاون الإسلامي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

استقرت تركيا وأفغانستان وليبيا في الثلاثة الأولى الأكثر استيرادا لمنتجات أذربيجان من بين الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة الصادرات إلى تركيا بلغت مليارين و6ر862 مليون دولار والى أفغانستان 6ر82 مليون دولار والى ليبيا 8ر43 مليون دولار.

وجاء في بيان الجمارك أن تصدير المنتجات إلى كل من البلاد الثلاثة ازداد كما زاد ارتفاع قيمة الصادرات إلى تركيا العام الماضي عن مليار دولار.