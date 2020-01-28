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    سياسة


    قرار مكتب الوزراء عقب بحث مسائل اتخاذ إجراءات وقائية ضد وباء فيروس كورونا

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    عقد في الثامن والعشرين من يناير الجاري اجتماع تشاوري لاتخاذ تدابير وإجراءات وقائية ضد وباء فيروس كورونا بشأن تفشي المرض المذكور من مدينة ووهان الصينية وظهوره في مختلف مناطق العالم على مر الزمان وذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع التشاوري المنعقد برئاسة رئيس الوزراء حضره رؤساء المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

    وبحث المشاركون سبل الحيلولة دون دخول الوباء إلى أراضي أذربيجان.

    وقرر الاجتماع ما يلي:

    1- تشديد إجراءات لدى جميع منافذ العبور في حدود أذربيجان

    2- إخضاع جميع الوافدين من جمهورية الصين والمناطق المنكوبة بالمرض للفحوص الطبية الإلزامية والرقابة عليهم

    3- إعداد قائمة المواد الغذائية المعتبرة ذات المخاطر الخاصة والتي يمكن أن تنقل فيروس المرض وتشديد الرقابة عليها في سوق المواد الغذائية

    4- إنشاء خطوط ساخنة لدى جميع المؤسسات الطبية

    5- توعية الأهالي بشأن الفيروس وأساليب مكافحته

    6- إطلاع المجتمع على الأوضاع الأخيرة نظاميا.

    وجاء في قرار مكتب الوزراء أن البلد لم يسجل فيه حتى الان حالة إصابة بذلك الفيروس والمؤسسات الطبية مجهزة ومزودة بجميع المستلزمات الطبية التي تقدر على محاربة المرض في حال ظهوره.

    كما ينص القرار على تأسيس فريق عمل طبي خاص بمشاركة رئاسة وزارة الصحة والمؤسسات ذات الصلة.

    وأضاف مكتب الوزراء أن الجهات المعنية في اتصال دائم بسفارة أذربيجان في الصين وسفارة الصين في باكو.

    AZERTAG.AZ :قرار مكتب الوزراء عقب بحث مسائل اتخاذ إجراءات وقائية ضد وباء فيروس كورونا
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