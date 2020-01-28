أذربيجان والسعودية تعيران أهمية بالغة للتعاون الإعلامي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

تعير أذربيجان والمملكة العربية السعودية أهمية بالغة لتوسيع التعاون الإعلامي كما هو الحال في سائر المجالات.

وطرح هذه المسائل على بساط لبحث في لقاء جمع بين رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف والسفير السعودي في أذربيجان حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير.

وأشار أصلانوف إلى أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إلى مرحلة جديدة عقب زيارة الزعيم العام حيدر علييف السعودية عام 1994م مفيدا أن "الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هو الآخر يخصص دائما اهتماما خاصا لتوسيع التعاون مع السعودية البلد الصديق وتتخذ خطوات مشتركة حاليا من اجل التوصل إلى تقدم في مجالات الاقتصاد والإنسانية والسياحة."

وأضاف أن أذرتاج أقامت علاقات الشراكة الوثيقة مع وكالة واس السعودية وتتبادل الوكالتين الدعم لدى مؤسسات الإعلام الدولية. ورأست واس مؤتمر وكالات الأنباء العالمية فترة 2013-2016م ونقلت الرئاسة إلى أذرتاج لفترة 2016-2019م. وارتكز لقاء منعقد في ديسمبر العام الماضي في جدة بين رئيس مجلس يونا وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة وأصلانوف على مسائل تحسين فعاليات منظمة اتحاد وكالات الأنباء للبلاد الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز العلاقات بين الوكالات.

وقال السفير السعودي حمد بن خضير إن العلاقات بين البلدين تتوسع بمختلف المجالات مشيرا إلى التوصل إلى تقدمات كبيرة خاصة في مجال السياحة. وزاد أن الطرفين يعملان سويا على مزيد من تعميق العلاقات الاقتصادية مبلغا توقيع اتفاقية تحقيق مشروع كبير في مجال الطاقة قريبا. وتقام فعاليات ثقافية مختلفة من اجل تعارف الشعبين بعضهما بعضا عن كثب منوها إلى دور كبير للصحافة والإعلام في مزيد من تقريب البلدين داعيا لكفاءة استخدام هذه الفرصة.

وقدمت للسفير السعودي معلومات مفصلة حول أذرتاج التي تتهيأ لاحتفال الذكرى السنوية الـ100 لتأسيسها. كما تبادل الطرفان وجهات نظر في اللقاء حول نزعات وميول تطور الصحافة والإعلام الحديث وتقديم دعم إعلامي لفعاليات السفارة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.