باكو، 29 يناير، أذرتاج صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى روسيا بين بلاد رابطة الدول المستقلة خلال العام الماضي. أفادت أذرتاج عن جهاز الجمارك أن روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان أكثر بلاد الرابطة التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال 2019م الماضي 8ر731 مليون دولار والى أوكرانيا 5ر340 مليون دولار والى أوزبكستان 8ر28 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : أذربيجان صدرت أكثر منتجاتها إلى روسيا بين بلاد رابطة الدول المستقلة

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