بحث آفاق تعاون هياكل النيابة العامة بين أذربيجان وقطر

الدوحة، 29 يناير، أذرتاج

التقى رشاد اسماعيلوف سفير أذربيجان في دولة قطر بعلي بن فطيس المري النائب العام القطري.

أفادت أذرتاج عن السفارة الأذربيجانية أن اللقاء بحث آفاق تعاون هياكل النيابة العامة والمباحث للبلدين وكذلك سائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير اسماعيلوف إلى كون العلاقات بين أذربيجان قطر في المستوى العالية مفيدا أن العلاقات الثنائية تتطور بسرعة. وزاد أن أذربيجان تعير أهمية كبيرة للعلاقات مع قطر وتهتم بتوسيع وتعزيز هذه العلاقات شاملا.