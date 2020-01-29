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    أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع

    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    ارتفعت أسعار النفط بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 18ر60 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 67ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 06ر54 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ارتفاع سعره قدر 58ر0 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع
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