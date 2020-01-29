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    أوزبكستان لا تستطيع إجلاء 30 طالبا من مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا

    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]

    طشقند، 29 يناير، أذرتاج

    لا تستطيع أوزبكستان اجلاء 30 طالبا اوزبكيا من مدينة ووهان الصينية بؤرة وباء فيروس كورونا.

    أفادت أذرتاج عن وزارة الخارجية الأوزبكية أن الحكومة الصينية لا تسمح لإجلاء طلبة أوبك وعموما مواطني البلاد الأجنبية من مدينة ووهان حتى الان.

    يذكر أن الصين فرضت الحجر الصحي على ولاية هوبي وأغلقت مداخل 13 مدينة فيها لحصار 41 مليون نسمة للولاية.

    ولكن الولايات المتحدة الامريكية واليابان اعلنتا عن اجلاء مواطنيهما. يذكر أن 15 طالبا قيرغيزيا واكثر من 10 طلبة طاجيك في مدينة ووهان أيضا.

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان لا تستطيع إجلاء 30 طالبا من مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا
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