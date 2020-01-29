وزارة الضمان الاجتماعي جلبت نحو 2400 شخص ذي الاحتياجات الخاصة لبرنامج التشغيل الذاتي

باكو، 29 يناير، أذرتاج

تفضل وزارة العمل والضمان الاجتماعي مواطنين من الفئات الحساسة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على غيرهم الذين يتقدمون إليها للمشاركة في برامج التشغيل الذاتي.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أنها جلبت عام 2019م الماضي نحو 2400 شخص ذي الاحتياجات الخاصة ومعاق لذلك البرنامج نظرا لإمكاناتهم دعما لهم لبدء أعمال خاصة.

وخضعوا في المرحلة الأولى لتدريبات خاصة لرفع كفاءات ومهارات من اجل بدء أعمال صغيرة ثم تم تزويد كل من دافع عن خططهم التجارية بأصول ضرورية من الأموال والمواد.