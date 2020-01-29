مسؤول تاب: المشروع يكتسب بالغ الأهمية لبلدان جنوب شرقي أوروبا

فيينا، 29 يناير، أذرتاج

قال لوكا شيباتي إن خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب الذي ينقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا تكتسب بأهمية بالغة بالنسبة لبلدان جنوب شرقي أوروبا.

أفادت أذرتاج عن شيباتي المدير التنفيذي لمشروع تاب قوله في مؤتمر الغاز الأوروبي التقليدي المنعقد في فيينا إن مشروع تاب قادر على نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافيا من خلال روابطه بالرابط الدولي البلغاري اليوناني وخط أنبوب الغاز العابر للبحر الأيوني والأدرياتيكي ويستمر انشاء تاب وفقا لجدول الأعمال وتم استكمال 91 في المائة من جميع الأعمال. وقد وصلت سفينة كاستورو 6 لشركة سايبيم إلى إيطاليا وتنشأ خط أنابيب على طول 105 كم من مشروع تاب في البحر الأدرياتيكي بين إيطاليا وألبانيا في العمق البحري البالغ 800 م.