نخجوان، 29 يناير، أذرتاج حصد رياضيو اتحاد الكاراتيه دو النخجواني في المسابقات المنظمة خلال عام 2019م الماضي 172 ميدالية. أفادت أذرتاج أنهم حصلوا على 31 ذهبية و44 فضية و67 برونزية في مجرد بطولات العالم وأوروبا والمسابقات الدولية. انعقد الاجتماع العام للاتحاد في نخجوان لنتائج العام المنصرم والمهام المنوطة لعام 2020م الحالي. واستمع الحاضرون إلى تقارير شملت على الأعمال المنفذة في فروع وشعب الاتحاد بمختلف مدن الجمهورية ذات الحكم الذاتي ومنحت مكافآت وجوائز للرياضيين المتميزين ومدربيهم.

AZERTAG.AZ : حصاد اتحاد الكاراتيه دو النخجواني خلال 2019م

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده