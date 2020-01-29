حصاد اتحاد الكاراتيه دو النخجواني خلال 2019م
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
نخجوان، 29 يناير، أذرتاج
حصد رياضيو اتحاد الكاراتيه دو النخجواني في المسابقات المنظمة خلال عام 2019م الماضي 172 ميدالية.
أفادت أذرتاج أنهم حصلوا على 31 ذهبية و44 فضية و67 برونزية في مجرد بطولات العالم وأوروبا والمسابقات الدولية.
انعقد الاجتماع العام للاتحاد في نخجوان لنتائج العام المنصرم والمهام المنوطة لعام 2020م الحالي. واستمع الحاضرون إلى تقارير شملت على الأعمال المنفذة في فروع وشعب الاتحاد بمختلف مدن الجمهورية ذات الحكم الذاتي ومنحت مكافآت وجوائز للرياضيين المتميزين ومدربيهم.
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