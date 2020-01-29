الكشف عن حجم النفط المستخرج من منصة جيراق الغربي البحرية

باكو، 29 يناير، أذرتاج

تمر اليوم 6 سنوات على بدء استخراج النفط من منصة جيراق الغربي من مجموعة حقول أذري – جيراق – جونشلي الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر وكان حجم الاستخراج من جيراق الغربي 54 ألف برميل يوميا متوسطا خلال عام 2019م الماضي حيث استخرج خلال العام 20 مليون برميل من النفط من المنصة ما يعادل 7ر2 مليوني طن.

أفادت أذرتاج أن حجم الاستخراج من جيراق الغربي منذ بدء التشغيل بلغ 7ر170 مليون برميل او 23 مليون طن من النفط.

يذكر أن منصة جيراق الغربي منصة الاستخراج والحفر والسكن وتقع في الجزء البالغ عمقه 170 م من البحر بين منصتي جيراق وجونشلي العميق المياه في بحر الخزر وارتفاع وحدة قاعدة المنصة 185 م وتزن 17500 طن وزنة الوحدات العليا 18500 طن وسعة السكن 200 سرير.

وطاقة المنصة لاستخراج النفط 183 ألف برميل يوميا وتضم منصة جيراق الغربي منصة واحدة للاستخراج والحفر والمسكن ذات 48 بئرا وخط أنبوب الغاز من قطر 14 بوصة وخط أنبوب النفط بقطر 30 بوصة.