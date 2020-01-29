تسجيل حالة إصابة أولى بفيروس كورونا في الإمارات
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
باكو، 29 يناير، أذرتاج
قالت وزارة الصحة الإماراتية إن اول حالة إصابة بفيروس كورونا مسجل في البلد.
أفادت أذرتاج عن وكالة الإمارات أن المرض كشف عنه لدى مواطن اماراتي عاد من مدينة ووهان الصينية وأضافت أن أحوال الشخص المصاب بالفيروس مستقر وهو تحت الرقابة في غرفة معزولة بالمستشفى.
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