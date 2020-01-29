ارتفاع حجم الصادرات في القطاع غير النفطي العام الماضي

باكو، 29 يناير، أذرتاج

بلغت قيمة الصادرات في القطاع غير النفطي خلال العام الماضي مليارا و954 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن عدد يناير لاستعراض الصادرات الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الصادرات العام الماضي في القطاع غير النفطي ازداد قدر 265 مليون دولار او بنسبة 7ر15 في المائة قياسا إلى عام 2018م السابق. وصدرت المنتجات ذات القطاع غير النفطي في العام المنصرم بقيمة 6ر690 مليون دولار إلى روسيا و8ر401 مليون دولار إلى تركيا و179 مليون دولار إلى سويسرا و1ر159 مليون دولار إلى جورجيا و6ر50 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وازداد حجم الصادرات غير النفطي قياسا إلى عام 2018م بنسبة 5ر11 في المائة إلى روسيا و5ر16 في المائة إلى تركيا و2ر32 في المائة إلى سويسرا و8ر27 في المائة إلى جورجيا و6ر24 في المائة إلى أوكرانيا.