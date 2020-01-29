حجم صادرات أذر كوسموس من الخدمات العام الماضي

باكو، 29 يناير، أذرتاج

صدرت الخدمات الشاملة على خدمات الاتصالات الساتلية والخدمات الساتلية البصرية بقيمة 4ر43 مليون دولار إلى 27 بلدا من جانب شركة أذر كوسموس.

أفادت أذرتاج عن عدد يناير لاستعراض الصادرات الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن عائدات اذر كوسموس من تصدير الخدمات بلغت 88 في المائة من إيراداتها العامة. كما صدرت الشركة خلال ديسمبر العام الماضي خدمات إلى 22 بلدا بقيمة 9ر2 مليوني دولار وقياسا إلى مؤشر عام 2018م السابق فازدادت الخدمات المصدرة للشركة بنسبة 70 في المائة.

وبين البلاد الأكثر التي صدرت اذر كوسموس خدماتها إليها خلال 2018م فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وماليزيا والإمارات وغيرها.