شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج

باكو، 29 يناير، أذرتاج

توسع أذرتاج وشركة هواوي الصينية العلاقات.

آفاق التعاون طرحت على بساط البحث في لقاء جمع بين رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف ونائب المدير التنفيذي لشركة هواوي أذربيجان يانغ زيلونغ ومدير التسويق بقسم الإدارة وو خين بمقر الوكالة اليوم.

وقال أصلان أصلانوف إن أذربيجان والصين بلدان صديقان مفيدا أن أذربيجان تخصص أهمية كبيرة لتنمية مستدامة للتعاون مع الصين. وأعاد للذاكرة أن الرئيس إلهام علييف استقبل العام الماضي في بكين رئيس شركة هواوي ليان خوان متحدثا عن آفاق التعاون مع الشركة في مجال التكنولوجيا العليا وذلك نموذج بارز لأهمية يخصص رئيس الدولة لفعاليات الشركة في أذربيجان.

وقال أصلانوف إن أساس التعاون بين أذربيجان وهواوي وضع قبل بضع سنوات وقد دعمت أذرتاج إعلاميا عددا من مشاريع هواوي المنفذة في البلد معبرا عن امله في مزيد من توسع العلاقات الثنائية بما يصب في مصالح كلا الطرفين.

وتناول الطرفان في اللقاء علاقات الشراكة الوثيقة بين أذرتاج وسينخوا الصينية وأن الوكالة تبث منذ خمس سنوات الاخبار باللغة الصينية.

وذكر يانغ زيلونغ أن الشركة تعمل في أذربيجان بنجاح مفيدا أن غرضنا إسهام في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في أذربيجان وفي وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد المبتكر. وقال زيلونغ إن الشركة تهتم بمزيد من توسيع التعاون مع الوكالة التي نفذت هواوي عددا من المشاريع بدعم إعلامي لها.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على الإعلام وجوانب آفاق التعاون القائم بين أذرتاج وهواوي وإمكانية توقيع اتفاقية من اجل رفع العلاقات إلى مستوى جديدة.