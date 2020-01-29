  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج

    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٦]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    توسع أذرتاج وشركة هواوي الصينية العلاقات.

    آفاق التعاون طرحت على بساط البحث في لقاء جمع بين رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف ونائب المدير التنفيذي لشركة هواوي أذربيجان يانغ زيلونغ ومدير التسويق بقسم الإدارة وو خين بمقر الوكالة اليوم.

    وقال أصلان أصلانوف إن أذربيجان والصين بلدان صديقان مفيدا أن أذربيجان تخصص أهمية كبيرة لتنمية مستدامة للتعاون مع الصين. وأعاد للذاكرة أن الرئيس إلهام علييف استقبل العام الماضي في بكين رئيس شركة هواوي ليان خوان متحدثا عن آفاق التعاون مع الشركة في مجال التكنولوجيا العليا وذلك نموذج بارز لأهمية يخصص رئيس الدولة لفعاليات الشركة في أذربيجان.

    وقال أصلانوف إن أساس التعاون بين أذربيجان وهواوي وضع قبل بضع سنوات وقد دعمت أذرتاج إعلاميا عددا من مشاريع هواوي المنفذة في البلد معبرا عن امله في مزيد من توسع العلاقات الثنائية بما يصب في مصالح كلا الطرفين.

    وتناول الطرفان في اللقاء علاقات الشراكة الوثيقة بين أذرتاج وسينخوا الصينية وأن الوكالة تبث منذ خمس سنوات الاخبار باللغة الصينية.

    وذكر يانغ زيلونغ أن الشركة تعمل في أذربيجان بنجاح مفيدا أن غرضنا إسهام في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في أذربيجان وفي وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد المبتكر. وقال زيلونغ إن الشركة تهتم بمزيد من توسيع التعاون مع الوكالة التي نفذت هواوي عددا من المشاريع بدعم إعلامي لها.

    وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على الإعلام وجوانب آفاق التعاون القائم بين أذرتاج وهواوي وإمكانية توقيع اتفاقية من اجل رفع العلاقات إلى مستوى جديدة.

    AZERTAG.AZ :شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١١:٥‎٤]
    بحث آفاق تعاون هياكل النيابة العامة بين أذربيجان وقطر
    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٩]
    أذربيجان والسعودية تعيران أهمية بالغة للتعاون الإعلامي
    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
    قرار مكتب الوزراء عقب بحث مسائل اتخاذ إجراءات وقائية ضد وباء فيروس كورونا
    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
    وقت مراجعات للجنة الانتخابات لمراقبة سير التصويت ينتهي 30 يناير
    شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج شركة هواوي تهتم بتوسيع التعاون مع أذرتاج