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    طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة باؤك مع باناتينايكوس بدوري الممتاز اليوناني

    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    عيّن طاقم حكام أذربيجاني للمرة التالية لادارة مباراة مهمة بدوري الممتاز خارج البلد.

    أفادت أذرتاج أن طاقم الحكام الأذربيجاني بقيادة الحكم الدولي علي يار أقايف سيدير مباراة باناتينايكوس مع باؤك ضمن الجولة الثانية والعشرين بدوري الممتاز اليوناني للمحترفين لكرة القدم تلبية لدعوة من الاتحاد اليوناني لكرة القدم.

    تنظم المباراة في الثاني من فبراير.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة باؤك مع باناتينايكوس بدوري الممتاز اليوناني
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