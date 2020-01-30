اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

أبو ظبي، 30 يناير (أذرتاج)

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة، الذي قدمته الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس، ليلبي متطلبات الرؤية الجديدة للمنظمة وخطة عملها المستقبلية، حيث يتمتع المجلس في دورته الحالية بصلاحيات المؤتمر العام للإيسيسكو.

وقد تم اعتماد الهيكل، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها بعض أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو خلال مناقشته، بعد عرض قدمته الإدارة العامة للمنظمة حول الأسباب التي استدعت تغيير الهيكل القديم، ومن بينها التداخل في الاختصاصات بين بعض المديريات، وعدم مناسبة حجم بعضها مع ما تقوم به من أدوار، ولتحديد المسئوليات بشكل أكثر دقة، بما يضمن أفضل أداء للمنظمة، في ظل رؤيتها التي تتبنى الانفتاح ومزيدا من التواصل مع الدول الأعضاء والعالم والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشارت الإدار العامة للإيسيسكو إلى أنه تمت الاستعانة بمعهد الإدارة العامة للبحوث والاستشارات بالمملكة العربية السعودية لدراسة الهيكل التظيمي للإيسيسكو، وتقديم مقترح هيكل جديد بناء على متطلبات عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تشكيل فريق استشاري من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد من ذوي التخصصات ذات العلاقة، وقام الفريق بدراسة الهيكل القديم والاجتماع بجميع المدراء ومسؤولي المنظمة كل على حدة، للتعرف على طبيعة عمل المديريات والمراكز المختلفة، وتم اقتراح الهيكل الجديد والتعديل عليه بناء على ملاحظات العاملين بالإيسيسكو.

ومن أبرز ما يتضمنه الهيكل الجديد للمنظمة استحداث منصبي نائب المدير العام، ومساعد المدير العام للمنظمة، ليكون الأول مسؤولا عن قطاعات عمل المنظمة الرئيسية (التربية - الثقافة والاتصال - العلوم الاجتماعية والإنسانية - العلوم والتقنية)، فيما يشرف الثاني على الخدمات المشتركة، ومنها إدارات (الخدمات المساندة - تقنية المعلومات - الطباعة والنشر) بالإضافة إلى مركز الترجمة، فيما تتبع الإدارات الأخرى المدير العام بشكل مباشر، ومنها: (مكتب المدير العام - إدارة الشؤون القانونية - الأمانة العامة والمؤتمرات - المراقب المالي - إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي - إدارة العلاقات العامة والمراسم - إدارة المراسم