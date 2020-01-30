بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 30 يناير، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية فرنسا ايمانوئل ماكرون في التاسع والعشرين من يناير هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن المكالمة الهاتفية تناولت مختلف اتجاهات العلاقات الثنائية وأعرب كلا الطرفين عن ارتياحهما من تطور العلاقات مع الإشارة إلى توسيع التعاون في المجال الاقتصادي.

بحث رئيسا الدولتين المسائل الخاصة بحل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ونقل الرئيس إلهام علييف مرة أخرى إلى الرئيس الفرنسي موقف أذربيجان من تسوية النزاع.

وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان كذلك وجهات نظر حول مسائل الأمن الإقليمي.