باكو، 30 يناير، أذرتاج انخفضت أسعار النفط بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 21ر59 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد انخفاض مسجل قدر 60ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 83ر52 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 50ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

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