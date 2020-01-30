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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

    ٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١١:٠٤]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثلاثين من يناير اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جيورجي تسيريتيلي.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء تناول موضوع الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة في أذربيجان مع الإشارة إلى أن الانتخابات حدث مهم في حياة أذربيجان الاجتماعية السياسية واكد على أهمية تسجيل عدد كبير من المرشحين إلى هذه الانتخابات وعلى مشاركة فاعلة للمراقبين عليها ووصفت هذه العمليات كجزء مركب من الإصلاحات واسعة النطاق المنفذة في أذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف. وذكر رئيس الدولة أن قيادة أذربيجان قد حققت جميع التدابير اللازمة من اجل تكوين ظروف ضرورية لتنظيم عملية الانتخابات عادلا ونزيها وطبقا لتشريع أذربيجان والمعايير الدولية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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