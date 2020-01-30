وزارة العمل والضمان الاجتماعي دفعت الإعانات لـ489 ألف شخص والمنح لـ292 ألف شخص عام 2019م من يحصل على إعانات مالية؟

باكو، 30 يناير، أذرتاج

دفعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال عام 2019م الماضي إعانات مالية اجتماعية شهرية وللمرة الواحة لـ8ر488 ألف شخص ومنح الرئيس الأذربيجاني لـ6ر291 ألف شخص.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أنها تدفع إعانات اجتماعية شهرية للسن والإعاقة وفقدان رئيس العائلة وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال معاقي الحروب وعائلات الشهداء ومعاقي محطة الطاقة النووية تشيرنوبيل من الفئتين الأولى والثانية وللذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية المحددة واللواتي أنجبنا أكثر من 5 أولاد والأطفال غير بالغي السن الواحد من أعمارهم للعائلات منخفضة الدخل وسائر الأشخاص المنصوص عليهم في التشريع.

كما أن الوزارة تدفع إعانات مالية للمرة الواحدة للعائلات لولادة أطفال والمحتاجين ممن أعفوا عن إمضاء العقوبات المفروضة بالسجن والى المساعدات الطبية والاجتماعية والمتضررين جراء الحوادث الإشعاعية بجانب دفع معونات مالية للمرة الواحدة لنفقات الدفن.

يذكر أن الأبطال الوطنيين أو أعضاء عائلاتهم وعائلات الشهداء ومعاقي الحروب الذين يعدون من هذه الفئة ومشاركي الحرب العالمية الثانية ومعاقي أحداث 20 يناير والأشخاص المعاقين من الفئة الأولى للأسباب العامة وخامديهم وكذلك الأطفالَ ذوي الاحتياجات الخاصة وقدماء الحروب والحائزين على الأسماء الفخرية للجمهورية الأذربيجانية وسائر المواطنين المنصوص عليهم في التشريع يحصلون على منح شهرية للرئيس الأذربيجاني.