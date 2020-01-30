منتدى الأعمال في اليونان باسم "اكتشاف أذربيجان: تعريف المجتمع اليوناني إمكانات الأعمال"

أثينا، 30 يناير، أذرتاج

أقيم في أثينا منتدى الأعمال باسم "اكتشاف أذربيجان: تعريف المجتمع اليوناني إمكانات الأعمال" بتنظيم مشترك عن الاتحاد اليوناني لأصحاب المشاريع والوكالة اليونانية الوطنية لتشجيع الاستثمار والتجارة وسفارة أذربيجان في اليونان ومثل أذربيجان فيه وفد ضم ممثلي شركة التموين والتزويد الزراعي لدى وزارة الزراعة الأذربيجانية وصندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو.

أفادت أذرتاج عن بيان التموين والتزويد الزراعي أن حفل افتتاح المنتدى ألقى فيه كلمات كل من نائب رئيس الاتحاد اليوناني كونستانتينوس بيتسيوس والمدير التنفيذي للوكالة الوطنية جيورجيوس فيليوبولوس وسفير أذربيجان في اليونان أنار حسينوف متناولين فيها الأوضاع الحالية في العلاقات السياسية الاقتصادية بين البلدين وآفاقها.

ونظمت على هامش المنتدى حلقة نقاش على موضوع "بيئة الأعمال في أذربيجان" عرضت رئيسة مجلس إدارة التموين والتزويد الزراعي ليلى محمدوفا الأعمال المنفذة في أذربيجان في مجال الزراعة وتنمية المجال. وقالت إن اليونان هي الأخرى تهتم مثل أذربيجان بمجال الزراعة وذلك تكون أرضية ترمي إلى مزيد من إقامة التعاون الزراعي بين البلدين وفي الوقت الحاضر تشهد الزراعة تنمية كبيرة نتيجة الإصلاحات الشاملة واهتمام الدولة خاصة. وتزيد إمكانات الصادرات الزراعية في أذربيجان باستمرار. ومن الممكن توريد منتجات زراعية منتجة في أذربيجان سواء هل في حالة طازجة ام مصنعة. ونود لو كانت اليونان في مركز خاص في صفوف البلاد المستوردة المنتجات الزراعية من أذربيجان.

كما دعت محمدوفا رجال الأعمال وأصحاب المشاريع اليونان للاستثمار في مجال الزراعة في أذربيجان مفيدة أن البلد فيه ظروف ملائمة للاستثمار وتنفذ الدولة فعاليات مختلفة نظاميا لمزيد من تحسين ظروف الأعمال والاستثمار في البلد.

وخطب في حلقة نقاش مستشار رئيس أذبرومو فؤاد بناهوف مقدما معلومات مفصلة حول بيئة الأعمال في أذربيجان وإمكانات البلد التصديرية.

ثم خطب في حلقة نقاش منظمة باسم "الشراكة التي أقامت علاقات أعمال مع أذربيجان" رجال الأعمال وأصحاب المشاريع اليونان الناشطين في البلد ضمن علاقات مباشرة وعبر التعاون مع الشركات المحلية وشاركوا آراءهم حول أسباب اختيارهم أذربيجان للأعمال.

كما نظم على هامش المنتدى عرض زراعي واسع النطاق ضم مختلف منتجات زراعية اذربيجانية خاصة الشاي والزعفران والعسل والأرز والمشروبات المختلفة والخورما والتين والبندق والعنب مع إمكانية التذوق بها.