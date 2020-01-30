جورجيا توقف المواصلات الجوية مع الصين

تبيليسي، 30 يناير، أذرتاج

فرضت جورجيا حظرا من التاسع والعشرين من يناير الجاري على المواصلات الجوية مع الصين يشمل كذلك على التوريد والعبور من ذلك البلد.

أفادت أذرتاج عن حكومة جورجيا قرار صدر عنها أن الصين ثالث شركاء التوريد الأكثر للبلد حيث بلغ حجم الاستيراد من الصين العام الماضي 7ر858 مليون دولار.

وقد سبق أن حظرت جورجيا في السابع والعشرين من يناير الحالي على استيراد الحيوانات الحية من الصين أيضا.

خطائي عزيزوف مراسل أذرتاج