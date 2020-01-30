كازاخستان توقف نقل الركاب مع الصين
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
نور سلطان، 30 يناير، أذرتاج
توقف كازاخستان نقل الركاب مع الصين.
أفادت أذرتاج أن البلد أوقف حركة الحافلات إلى الصين في التاسع والعشرين من يناير الجاري وتوقف نقل الركاب عبر السكك الحديدية ابتداء من اول فبراير والمواصلات الجوية ابتداء من 3 فبراير.
احمدوفا مراسلة أذرتاج
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