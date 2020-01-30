افتتاح معرض الزرابي الأذربيجانية يفتتح في مقر اليونسكو بتنظيم مؤسسة حيدر علييف

باريس، 30 يناير، أذرتاج

افتتح في مقر اليونسكو بباريس معرض الزرابي الأذربيجانية "تحت شعار "اكتشافات جديدة: مواضيع جديدة في فن السجاد الأذربيجاني" وذلك تنظيم مشترك عن مؤسسة حيدر علييف وسفارة أذربيجان في فرنسا والمندوبية الأذربيجانية الدائمة لدى المنظمة.

أفادت أذرتاج أن افتتاح المعرض حضره المدير التنفيذي للمؤسسة أنار علي اكبروف نائب المدير العام لليونسكو لشؤون الثقافة ارنيته اوتونه راميزير وسفير أذربيجان في فرنسا رحمن مصطفايف ورئيس المندوبية الأذربيجانية الدائمة لدى اليونسكو السفير أنار كريموف والسفراء المعتمدون في فرنسا ورؤساء المندوبيات لدى اليونسكو وممثلون عن المجتمع المحلي والجالية الأذربيجانية.

بعد حفل الافتتاح الرسمي تفقد المشاركون الزرابي المعروضة.

يشار الى ان هذا المعرض أقيم لأول مرة في إطار الأيام الثقافية الأذربيجانية في مدينة كان الفرنسية عام 2019.

تم حياكة السجاجيد المختلفة خلال عامين على أساس تصاميم ورسومات فنان الشعب الاذربيجاني إلدار ميكايلزاده، ذلك في إطار مشروع هادف الى انشاء مجموعة "سجاد شَكي" الجديدة في فن السجاد الاذربيجاني. واستخدمت في هذه الزرابي رسومات وزخارف موجودة في قصر ملوك شكي ودار شكيخانوف ومرتبطة بمنطقة شكي.

سيستمر المعرض حتى الرابع من فبراير في مقر اليونسكو.

شهلاء اقالاروفا مراسلة أذرتاج