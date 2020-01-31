باكو، 31 يناير، أذرتاج ترتفع أسعار النفط بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 35ر59 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد ارتفاع مسجل قدر 06ر1 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 05ر53 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 91ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

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