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    سياسة


    بحث توسيع التعاون بين أذرتاج والوكالة الوطنية العراقية للأنباء

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣١]

    بغداد، 31 يناير، أذرتاج

    جرى في سفارة أذربيجان في العراق مباحثات حول مسائل توسيع التعاون بين وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج والوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا مع رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله.

    وأشار فرج الله في اللقاء إلى ضرورة توقيع اتفاقية إعلامية بغية إقامة تعاون وثيق مع وسائل الإعلام الجماهيرية الأذربيجانية.

    واقترح في اللقاء بتوسيع علاقات التعاون بين نينا وأذرتاج للتبادل الإعلامي بين البلدين.

    يذكر أن أذربيجان ونينا تتعاونان ضمن المنظمات الدولية للإعلام.

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