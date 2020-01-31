بيان وزارة الخارجية بشأن لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني

باكو، 31 يناير، أذرتاج

انعقد لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني فترة 28-30 يناير الحالي في جنيف بحضور المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمبعوث الخاص للرئيس الفاعل للمنظمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن لقاء جنيف كان لقاء جرت فيه المباحثات الأكثر كثافة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

وتباحث الطرفان تباحثا شاملا وفقا لجدول الأعمال الذي قدمه المندوبون المشاركون. ويجدر بالذكر في هذا الترتيب المتقرحات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال عام 2019م خاصة تحقيق التبادل الإنساني من اجل تهيئة أهالي كلا البلدين للسلام وكذلك معالجة النزاع على أساس المبادئ والعناصر التي تشكل أساس تسوية النزاع خاصة حل النزاع وفقا لمبادئ وثيقة هلسنكي الختامية وبنودها وفي الختام مسائل مزيد من تكثيف وتيرة حل النزاع. وفي هذا السياق اتفق الوزيران على عقد لقاء من جديد قريبا.