رئيس البنك المركزي: احتياطات النقد الأجنبي تزيد 2% في يناير
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٧]
باكو، 31 يناير، أذرتاج
قال ائلمار رستموف إن احتياطات النقد الأجنبي للبلد ازدادت بنسبة 2 في المائة خلال يناير لتصل إلى 52 مليار دولار.
أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي عقده في الواحد والثلاثين من يناير اليوم إن احتياطيات النقد الأجنبي ازدادت أكثر من مليار دولار خلال مدة الشهر.
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