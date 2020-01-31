  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي: يجب تتجير فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان ينبغي لها أن تتجّر.

    أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي عقده في الواحد والثلاثين من يناير اليوم إن البنوك ليس لديها موارد طويلة الأجل ويجب أن تزاد إمكاناتها لتقديم الرهن العقاري ومن الممكن أن نعمل على جعل صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان أن تجلب أموالا من السوق الداخلية.

    وأضاف رستموف انه من الممكن كذلك إعداد مشروع يرمي إلى زيادة حجم ائتمانيات الرهن العقاري.

    AZERTAG.AZ :رئيس البنك المركزي: يجب تتجير فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 3 فبراير شباط
    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٧]
    رئيس البنك المركزي: احتياطات النقد الأجنبي تزيد 2% في يناير
    ٣٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣١]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    رئيس البنك المركزي: يجب تتجير فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان