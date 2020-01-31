رئيس البنك المركزي: يجب تتجير فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]
باكو، 31 يناير، أذرتاج
قال ائلمان رستموف إن فعاليات صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان ينبغي لها أن تتجّر.
أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي عقده في الواحد والثلاثين من يناير اليوم إن البنوك ليس لديها موارد طويلة الأجل ويجب أن تزاد إمكاناتها لتقديم الرهن العقاري ومن الممكن أن نعمل على جعل صندوق الرهن العقاري وضمان الائتمان أن تجلب أموالا من السوق الداخلية.
وأضاف رستموف انه من الممكن كذلك إعداد مشروع يرمي إلى زيادة حجم ائتمانيات الرهن العقاري.
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