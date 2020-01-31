البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 3 فبراير شباط

الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما بشأن إدراج تعديلات في المرسومين الرئاسيين رقم 1149 الصادر في 7 ديسمبر عام 2016م "في التصديق على قواعد تحديد المطالب المفروضة على المستثمرين وخصائص الاتفاقيات المعقودة وشروطها وتقييم الأموال والخدمات المحصول عليها جراء الاستثمارات وفقا لشروط تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الإنشاء والبنية التحتية من قبل المستثمرين ضمن نموذج "التشييد والتشغيل ونقل الملكية" ولأنواع مرافق الإنشاء والبنية التحتية" ورقم 624 الصادر في 12 أبريل عام 2019م "في ضمان فعاليات مركز الدراسات الاجتماعية"