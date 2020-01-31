فوز أذرتاج بجائزة في “Zirve Awards” في تصنيف "الجهة الإعلامية للعام"

باكو، 31 يناير، أذرتاج

في 30 يناير، أقيم في باكو حفل منح جوائز "Zirve Awards" التقليدية لأندية "زيروه" الرياضية الدولية والمكرس للنتائج الرياضية لعام 2019.

أفادت أذرتاج أنه حضر هذا الحدث الشخصيات الرياضية الأذربيجانية المعروفة والأبطال والفائزون على الجوائز للبطولات العالمية والأوروبية والأبطال للألعاب الأولمبية والحائزون على الجوائز فيها والأشخاص الآخرون.

كان حفل هذا العام مميزاً من غيره. حيث رجحت إدارة النادي تطوير وترويج رياضة الأطفال والمراهقين وبالتالي أدرجت الرياضيين المميزين في هذا المجال في قائمة الفائزين. لم يفق عمر الفائزين عن 17 عاماً.

تحدث رئيس أندية "زيروة" الرياضية الدولية رجل الرياضة والتربية البدنية الحائز على الجدارة توفيق حيدروف في الحفل عن رعاية الدولة في بلدنا لمجال الرياضة وقدر عالياً انجازات الرياضيين في الساحة الدولية. وأشار إلى أن الرياضيين في النادي حصلوا على 236 ميدالية في المباريات المحلية والدولية. وكان 96 منها ميدالية ذهبية و 62 فضية و78 برونزية. من هذه الميداليات، تم الحصول على 169 ميدالية في المباريات المحلية و67 في الدولية. كان رفع الأثقال من بين أنواع الرياضة في المقدمة في عام 2019. حقق رياضيونا في الكاراتيه والتايكواندو والجمباز الإيقاعي والجودو نتائج جيدة.

ثم بدأت مراسم منح الجوائز. ومنحت الجوائز للرياضيين وخبراء الرياضة المتميزين في العام الماضي. حصلت وكالة الانباء الحكومية لأذربيجان (أذرتاج) على جائزة “Zirve Awards” في تصنيف "الجهة الإعلامية للعام".

بعد الانتهاء من مراسم منح الجوائز، تم عرض شريط فيديو لألعاب القمة الدولية الثامنة للأطفال في آستارا في شهر مايو من هذا العام وأقيم استعراض العلم الرسمي للألعاب.