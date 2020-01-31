نقل 54 شخصاً إلى المستشفى بسبب احتمال الإصابة بفيروس كورونا في كازاخستان

نور سلطان، 31 يناير، أذرتاج

نُقل 54 شخصاً إلى المستشفى بسبب احتمال إصابتهم بفيروس كورونا في كازاخستان. قال وزير الصحة الزان بيرتانوف إنه تم تخصيص 1.5 مليار تينغي من صندوق الاحتياطي الحكومي لمكافحة فيروس كورونا. طلب وزير الصحة من المواطنين عدم نشر شائعات غير مبررة حول فيروس كورونا.

أفادت أذرتاج أنه تم استخدام الأموال المخصصة لشراء أقنعة ولوازم طبية إضافية.

كما ستتخذ الأجراءات اللازمة لإقامة الحجر الصحي على المواطنين الكازاخستانيين القادمين من الصين لمدة أسبوعين لفحصهم في منشأة طبية مخصصة لذلك.

إلاهه أحمدوفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

نور سلطان